В Венесуэле обсуждают новые возможности для изучения русского языка в Латинской Америке

Министр университетского образования республики Сандра Облитас Русса рассказала, что В в Боливарианском университете начался обмен опытом с МГЛУ в преподавании русского языка

КАРАКАС 20 ноября. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. Семинары, круглые столы и мастер-классы по изучению русского языка с участием ведущих преподавателей Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) под лозунгом "Русский язык - новые возможности для Латинской Америки" проходят с понедельника в Каракасе.

"Я очень рад приветствовать участников интерактивной конференции, организованной Московским государственном лингвистическим университетом, всех кто любит язык и культуру моей Родины России", - заявил посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. "Русский язык общения, образования, науки, культуры, бизнеса, дипломатии - это язык который нас объединяет", - подчеркнул российский дипломат перед началом конференции в Боливарианском университете Венесуэлы.

"В Боливарианском университете Венесуэлы сегодня начался обмен опытом с МГЛУ в преподавании русского языка", - отметила министр университетского образования Венесуэлы и ректор университета Сандра Облитас Русса в беседе с корреспондентом ТАСС. "Для нашего университета и всей нашей республики представилась привилегированная возможность содействовать и стимулировать изучение русского языка", - подчеркнула она.

"Мы приехали с проектом на грант Министерства просвещения Российской Федерации, который рассчитан на две страны - Кубу и Венесуэлу. Четыре дня мы работали на Кубе и начинаем работу в Венесуэле", - сообщила заведующая кафедрой русского языка и теории словесности МГЛУ Искра Космарская корреспонденту ТАСС.

"Наша задача - образовательная, научная и просветительская, мы хотим рассказать о новых явлениях в русском языке, новых реалиях, которые меняют наш язык, заинтересовать слушателей возможностями русского языка и познакомиться с коллегами в Латинской Америке", - пояснила Космарская. Она отметила, что в задачи проекта также входит расширение связей между университетами, создание общих программ и развитие профессиональных отношений с зарубежными преподавателями русского языка".