На участках трасс в четырех регионах Поволжья ввели временные ограничения из-за снегопада

На трассах также зафиксировали боковой ветер и ограничение видимости

ТАСС, 20 ноября. Сильный снегопад стал причиной введения временных ограничений для движения пассажирских и грузовых транспортных средств на участках федеральных дорог в Татарстане, сообщает федеральное казенное учреждение "Волго-Вятскуправтодор". Ограничения на некоторых дорожных участках из-за непогоды ввели также в Самарской, Пензенской и Ульяновской областях.

"[Введены] временные ограничения движения междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых транспортных средств на участках автомобильных дорог федерального значения Республики Татарстан в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный снегопад, боковой ветер, ограничение видимости)", - отмечается в сообщении.

Ограничения распространяются на несколько участков дорог. На трассе М-7 "Волга" временные ограничения действуют на участке км 735+683 - км 1169+336, при подъездах к Кирову (км 15+760 - км 127+190), Ижевску и Перми (км 0+000 - км 28+916). На дороге Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан движение транспорта ограничено при подъезде к аэропорту (км 0+000 - км 6+400), а также на участке км 10+910 - км 399+065. Кроме того, в перечень ограничений попали участки дорог Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск (км 0+000 - км 136+969), А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М-7 "Волга" (км 95+566 - км 126+279), А-151 Цивильск - Ульяновск (км 122+805 - км 136+710).

ФКУ "Поволжуправтодор" распространило сообщение об ограничении движения автобусов и большегрузов из-за сильного снега с метелью и ограниченной видимости на отдельных участках дорог в Самарской, Пензенской и Ульяновской областях.

"Временное ограничение проезда для автобусов и большегрузов продлено до 08:00 мск 21 ноября на следующих участках: км 613 - км 889 дороги М-5 "Урал"; на автодороге Р-158 в пределах Пензенской области; на автодороге Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на территории Самарской и Ульяновской областей; км 112 по км 166 автодороги Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград", - отмечается в сообщении.