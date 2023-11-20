20 ноября, 20:46

В ВОЗ сообщили, что 45 млн детей в возрасте до пяти лет истощены

Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что 14 млн из них страдают истощением с высоким риском смерти

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Около 45 млн детей в возрасте до пяти лет страдают от истощения, а почти 14 млн из них - истощения в тяжелой форме с высоким риском летального исхода. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"В нашем мире 45 млн [детей] в возрасте до пяти лет, или каждый пятнадцатый, страдают истощением, а это означает, что они опасно худы для своего роста", - заявил он, выступая на саммите по продовольственной безопасности в Лондоне.

"Более трети этих детей, почти 14 млн, страдают самой тяжелой формой истощения с наибольшим риском смерти", - подчеркнул глава ВОЗ. Он напомнил, что у ребенка с умеренным или тяжелым истощением в 11 раз выше риск умереть, чем у ребенка, который не страдает от недоедания. Часто высокий риск смерти связан с тем, что "организм слишком слаб, чтобы противостоять диарее и пневмонии". "По оценкам, 1 млн детей ежегодно умирают из-за истощения", - констатировал гендиректор.

Факторы, вызывающие истощение, различаются, но в основном являются результатом бедности, заболеваний, недостаточного доступа к медицинскому обслуживанию и чистой воде, отсутствия санитарии и гигиены, продолжил Гебрейесус. Риск голода резко увеличивают конфликты, климатический кризис и стихийные бедствия. "Плохое питание матери ухудшает развитие плода и способствует низкому весу при рождении, истощению и задержке роста", - добавил глава ВОЗ.

В опубликованном ВОЗ 20 ноября новом руководстве по борьбе с истощением подчеркнута "важность надлежащего домашнего питания и доступа к медицинским услугам", сказал гендиректор. Особое внимание в этом документе уделено "раннему выявлению нуждающихся матерей и младенцев", продолжал он. Организация рекомендовала улучшить интеграцию служб питания в систему здравоохранения и расширить возможности на местах для лечения детей с острым недоеданием. 

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Тедрос Аданом Гебрейесус
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