СМИ: украинцы забрасывают камнями фуры поляков

По данным газеты Rzeczpospolita, у одного польского дальнобойщика разбили фары и стекла, а также украли аккумуляторы

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Украинцы забрасывают фуры польских дальнобойщиков на границе камнями и бьют им стекла. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

По ее информации, украинцы забрасывают польские грузовики, ожидающие отправления на Украину, камнями. У одного были разбиты фары и стекла, украдены аккумуляторы. Неизвестные на Украине также подожгли полуприцеп с польскими номерами, сообщает издание.

Ранее польские водители грузовиков, блокирующие три основных пункта пропуска на границе двух стран, обещали с 21 ноября перекрыть четвертый пункт - "Медыка - Шегини".

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Они также пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах.