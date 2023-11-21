Нижегородский губернатор внес в парламент проект о запрете абортов в частных клиниках

Как следует из пояснительной записки, документ разработали для улучшения демографической ситуации в стране и снижения количества осложнений, возникающих из-за абортов

ТАСС, 21 ноября. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона проект закона о запрете частным клиникам проводить аборты, соответствующий документ зарегистрирован в электронной картотеке информационной системы "Законопроект". Депутатам предлагается выйти с данной законодательной инициативой в Госдуму.

Изменения предлагается внести в статью 56 федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". "Часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: "Искусственное прерывание беременности проводится в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения", - следует из законопроекта.

В пояснительной записке отмечается, что документ разработан для улучшения демографической ситуации в России и снижения количества осложнений, возникающих из-за абортов. "Законопроектом предусмотрено исключение медицинских организаций частной системы здравоохранения из числа медицинских организаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности, а также сокращение с 12 до 8 недель срока беременности, при котором возможно искусственное прерывание беременности по желанию женщины", - уточняется в пояснении.

В документе подчеркивается, что в частных клиниках нет строгого контроля за соблюдением порядка оказания помощи по профилю "Акушерство и гинекология", не проводится консультирование женщины психологом и юристом, не предоставляется информация о мерах социальной поддержки. Также указывается, что нет навыков реанимационной и оперативной помощи при возникновении осложнений.