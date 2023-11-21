20 ноября, 21:07
Международная выставка-форум "Россия"

На выставке-форуме "Россия" отметят Всемирный день телевидения

В программе запланирован мастер-класс руководителя редакции фотоинформации ТАСС Сергея Шахиджаняна

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню телевидения, пройдут 21 ноября на выставке-форуме "Россия". В программе запланирован мастер-класс руководителя редакции фотоинформации ТАСС Сергея Шахиджаняна "Мастерство фотосъемки".

"Я расскажу участникам мастер-класса, как работают фотокорреспонденты ТАСС, они качественно снимают и оперативно передают снимки на ленту агентства. Этим профессионалы и отличаются от любителей. Также расскажу посетителям о разнице съемки между смартфоном и фотоаппаратом: сегодня смартфон уже почти заменил фотоаппарат-мыльницу для любителей, но для профессионалов не заменит никогда. Профессиональные фотографы были, есть и будут", - сказал он ТАСС.

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Шахиджанян также планирует рассказать, как раскадровка спасает фотографии, и показать в качестве примеров снимки фотографов ТАСС.

Также в этот день можно будет посетить паблик-ток "Тайны Останкинской телебашни", телевикторину и розыгрыш билетов на Останкинскую телебашню от Российской телевизионной и радиовещательной сети, мастер-класс от режиссера Антона Михалева, паблик-ток с ведущим программы "Утилизатор" на телеканале "Че" Юрием Сидоренко и лекцию ведущего программы "Неизвестная история" на "РЕН ТВ" Бориса Рыжова.

Вечером в кинотеатре-лектории Wink генеральный директор, продюсер компании "Блэк бокс продакшн" Павел Сарычев и генеральный директор и креативный продюсер "Руки вверх! Production" Вадим Бакунев проведут дискуссию о создании киноконтента для детей и подростков. Далее Павел Сарычев и актриса Диана Енакаева представят эксклюзивные отрывки из сериала, выход которого запланирован на 2024 год.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

  

Теги:
РоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
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