В оперштаб МЧС РФ в Каире прибыла группа из восьми человек, эвакуированных из Газы

Шесть из них являются гражданами России, еще двое - палестинцами

КАИР, 21 ноября. /ТАСС/. Еще одна группа граждан была эвакуирована российской стороной из сектора Газа через расположенный на границе с Египтом контрольно-пропускной пункт "Рафах". Как сообщили ТАСС в оперштабе МЧС в Каире, находящиеся там команды врачей и сотрудников ведомства встретили две семьи в составе восьми человек, шесть из которых являются гражданами РФ, еще двое - палестинцами.

По информации оперативного штаба, россиян в списках на эвакуацию на сегодняшний день не было, однако членам опергруппы удалось сделать невозможное.

Ранее из Каира в Москву спецрейсом МЧС прибыла уже пятая группа эвакуированных из сектора Газа - 117 россиян и членов их семей, включая палестинцев, граждан Украины и Швеции.

В МИД РФ сообщали, что эвакуация оставшихся в секторе Газа российских граждан и членов их семей планируется в ближайшие дни.