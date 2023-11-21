Авиасообщение между Сахалином и Итурупом восстановили

Оно было прервано из-за непогоды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Авиасообщение между Южно-Сахалинском и Курильском (остров Итуруп, Курилы, Сахалинская область) возобновилось после непогоды на Курилах, сообщили ТАСС в Сахалинском международном аэропорту.

"Задержанные ранее рейсы вылетели, сейчас задержек по рейсам нет", - рассказали в аэропорту.

Ранее сообщалось, что на выходных в регион пришел циклон. Он принес на острова дожди и штормовой ветер. Из-за непогоды на Итурупе более чем на сутки были задержаны рейсы между Южно-Сахалинском и Курильском.