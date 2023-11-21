В Думу внесут законопроект об оказании бесплатной юрпомощи дистанционно

Авторы предлагают прописать норму, позволяющую консультировать граждан по телефону, с помощью видео-конференц-связи и интернета

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит на рассмотрение Госдумы законопроект о возможности оказывать россиянам бесплатную юридическую помощь в дистанционном формате. Документ есть в распоряжении ТАСС.

В законе "О бесплатной юридической помощи в РФ" предлагается прописать новую норму, согласно которой такие консультации можно давать нуждающимся в них людям посредством телефонной связи, видео-конференц-связи, интернета и т. д. В действующем законодательстве такая возможность не прописана.

Слуцкий в беседе с ТАСС напомнил, что последние годы научили нас получать и предоставлять услуги посредством интернета. В то же время, продолжил он, гарантированная государством юридическая помощь все еще оказывается только в традиционном виде. "Для пенсионеров, матерей с детьми, людей с ограниченными возможностями такая поездка может быть крайне сложной. Считаем необходимым обеспечить возможность предоставления бесплатной юридической помощи удаленно", - резюмировал он.

По задумке авторов проекта, дистанционные юридические консультации помогут людям проще разбираться с возникающими у них проблемами и повысят доступность получения качественной юрпомощи для граждан, проживающих в труднодоступных районах, или не имеющие возможность прибыть по месту ее оказания ввиду иных объективных причин.