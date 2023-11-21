21 ноября, 00:08

В Думу внесут законопроект об оказании бесплатной юрпомощи дистанционно

Анна Исакова/ ТАСС
© Анна Исакова/ ТАСС

Авторы предлагают прописать норму, позволяющую консультировать граждан по телефону, с помощью видео-конференц-связи и интернета

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит на рассмотрение Госдумы законопроект о возможности оказывать россиянам бесплатную юридическую помощь в дистанционном формате. Документ есть в распоряжении ТАСС.

В законе "О бесплатной юридической помощи в РФ" предлагается прописать новую норму, согласно которой такие консультации можно давать нуждающимся в них людям посредством телефонной связи, видео-конференц-связи, интернета и т. д. В действующем законодательстве такая возможность не прописана.

Читайте также
Возможности юридической помощи по делам о взыскании задолженности могут расширитьСФ одобрил закон о бесплатной юридической помощи для защиты прав детей с инвалидностьюСФ одобрил закон о бесплатной юридической помощи участникам СВО и ополченцам Донбасса

Слуцкий в беседе с ТАСС напомнил, что последние годы научили нас получать и предоставлять услуги посредством интернета. В то же время, продолжил он, гарантированная государством юридическая помощь все еще оказывается только в традиционном виде. "Для пенсионеров, матерей с детьми, людей с ограниченными возможностями такая поездка может быть крайне сложной. Считаем необходимым обеспечить возможность предоставления бесплатной юридической помощи удаленно", - резюмировал он.

По задумке авторов проекта, дистанционные юридические консультации помогут людям проще разбираться с возникающими у них проблемами и повысят доступность получения качественной юрпомощи для граждан, проживающих в труднодоступных районах, или не имеющие возможность прибыть по месту ее оказания ввиду иных объективных причин. 

Теги:
РоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация