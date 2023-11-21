В Приморье заявили о сокращении ущерба от незаконных рубок леса

За последние три года он уменьшился в шесть раз, сообщили в правительстве региона

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября. /ТАСС/. Ущерб от незаконных вырубок лесов в Приморском крае за последние три года уменьшился с более чем 4 млрд рублей до 600 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Ущерб от незаконных рубок древесины сократился в Приморье с более чем 4 миллиардов рублей в 2021 году до менее, чем 600 миллионов рублей в 2023 году. В 2022 году ущерб превышал 1,3 миллиарда рублей. Такого результата удалось достигнуть благодаря реформе системы противодействия незаконным рубкам. В частности, усилено межведомственное взаимодействие с правоохранительными органами, организована аналитическая работа по выявлению случаев незаконных оборота и заготовки древесины, улучшена ситуация с кадрами в области государственного управления лесным хозяйством", - говорится в сообщении.

По словам министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константина Степанова, еще одним фактором, способствующим улучшению ситуации с незаконными рубками, стало изменение подхода к хранению изъятой лесозаготовительной техники. Всего за два года изъято 143 единицы такой техники.

"Если ранее существовали лазейки, которые давали возможность того, чтобы изъятая техника так или иначе могла вернуться в лес, и черные лесорубы продолжили ее применять для незаконной заготовки древесины, то с некоторых пор вся изъятая правоохранительными органами в Приморье техника хранится на единой штрафной стоянке, что исключает возможность возврата этой техники владельцам до того, как будет компенсирован в полной мере весь ущерб", - сообщает пресс-служба.