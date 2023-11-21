21 ноября, 02:06

Эксперты: радиация от затопленных в Карском море реакторов не представляет опасности

Превышение значений мощности дозы наблюдается только вблизи отдельных объектов, сообщили в МЧС по итогам совместной с учеными экспедиции

ТАСС, 21 ноября.. Радиация от затопленных в море объектов вблизи Новой Земли не представляет опасности, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ по итогам экспедиции ученых и сотрудников министерства.

"Сейчас отобранные в ходе экспедиции материалы проходят исследования. Уже известно, что радиационная ситуация на затопленных объектах на текущий момент не представляет опасности", - сказали в МЧС.

"Превышение значений мощности дозы относительно значений фона суши наблюдается только в непосредственной близости отдельных объектов", - добавил начальник отдела управления радиационной, химической и биологической защиты Центра по проведению спасательных операций особого риска (ЦСООР) "Лидер" Алексей Федотов.

Экспедиция стартовала 4 октября. На судне "Академик Мстислав Келдыш" ученые Института океанологии РАН имени П.П. Ширшова, Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и сотрудники МЧС отправились в Карское море к Новой Земле. Они изучали экосистемы Карского бассейна в период ледостава и оценивали состояние подводных потенциально опасных объектов, затопленных десятилетия назад.

МЧС представляли пять спасателей из "Лидера" и Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда. Они отвечали за телеуправляемые необитаемые подводные аппараты "Фалькон" и "Ровбилдер-600", которые позволяют вести подводную съемку и оснащены манипуляторами для проведения несложных работ под водой. Они установили возле одного из потенциально опасных подводных объектов спектрометр.

"Специалисты МЧС России принимают участие в этих исследовательских экспедициях с 2020 года. Несмотря на жесткие погодные условия - низкую температуру воздуха, снегопады, сильный ветер, льдообразование, - они успешно выполнили задачу по обследованию объектов в заливах Благополучия и Степового и внесли свой вклад в российскую науку", - цитируют в пресс-службе главу МЧС РФ Александра Куренкова. Всего на дне Карского, Баренцева и Белого морей находится 18 тыс. потенциально опасных радиационных объектов. 

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