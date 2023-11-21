В Хабаровском крае в студенческих отрядах отработали 1,2 тыс. человек

Из них свыше 200 трудились на больших проектах, сообщил руководитель реготделения организации "Российские студенческие отряды" Владимир Прядко

ХАБАРОВСК, 21 ноября. /ТАСС/. Учащиеся высших и средних учебных заведений Хабаровского края отработали в студенческих отрядах на предприятиях в дальневосточных и других регионах страны, всего было трудоустроено 1,2 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС руководитель хабаровского регионального отделения организации "Российские студенческие отряды" Владимир Прядко.

"В этом году было трудоустроено 1,2 тыс. человек. Свыше 200 работали на таких больших проектах, как стройка на Байкало-Амурской магистрали на территории Хабаровского края, Амурской области. По направлению строительства работали также в Республике Татарстан, в Казани, в Якутии", - сказал Прядко.

Студенты также устраивались проводниками, работали на маршрутах в Хабаровском крае, в Амурской области и в Приморье. Их брали на работу вожатыми в детских лагерях, в медучреждения. Свыше 350 человек были заняты на путине на Камчатке, Сахалине, Чукотке, в Хабаровском крае и на Колыме, зарабатывая от 100 до 270 тыс. рублей. Прядко рассказал, что в этом году функционировало и новое направление, на которое брали студентов, - лесная отрасль. Ребята работали на производстве деревообработки в Комсомольске-на-Амуре.

"В будущем году планируем трудоустроить с большим процентом. То есть процентов на 10-15 планируем увеличиться по всем направлениям", - сказал руководитель отделения.