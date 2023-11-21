21 ноября, 03:02

В Москве ожидаются облачная погода и до 6 градусов мороза

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшой снег, местами гололедица и температура воздуха до минус 6 градусов прогнозируются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 4-6 градусов мороза, в ночь на среду - до минус 10 градусов.

Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит примерно 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах минус 8 - минус 3 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 13 градусов. 

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