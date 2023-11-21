"Движение первых" охватило в России 3,5 млн участников

Якутия находится среди лидеров по открытию центров и вовлеченности детей и молодежи, сообщила руководитель департамента регионального взаимодействия движения Ксения Янова

ЯКУТСК, 21 ноября. /ТАСС/. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" объединило в России 3,5 млн человек. Об этом сообщила журналистам руководитель департамента регионального взаимодействия движения Ксения Янова.

"На данный момент по России уже более 3,5 млн детей вовлечены в движение", - сказала Янова.

В Якутске 21-22 ноября проходит первый региональный форум "Движения первых". Очное участие принимают около 500 человек из районов Якутии. В ходе форума пройдут интенсивы, тренинги, семинары.

По ее словам, Якутия находится среди лидеров по вовлеченности детей и молодежи, также регион является лидером на Дальнем Востоке по открытию центров "Движения первых". "Республика Саха (Якутия) стала одним из навигаторов в области создания первичных отделений для детей с ограниченными возможностями. Важным примером для всей России стало создание первичного отделения на базе благотворительного фонда [поддержки] детей-инвалидов и детей с ОВЗ [ограниченными возможностями здоровья] "Харысхал", - сказала она на открытии форума.

"Движение первых" было создано при поддержке президента РФ Владимира Путина. В Якутии открыто 34 местных отделения в муниципальных районах, также свыше 600 первичных отделений, привлечено 20 тыс. участников.