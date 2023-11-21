21 ноября, 03:15

В Иркутской области за неделю заболеваемость COVID-19 выросла более чем вдвое

За это время зарегистрировали 1 123 случая заболевания, сообщили в региональном Роспотребнадзоре

ИРКУТСК, 21 ноября. /ТАСС/. Резкий подъем заболеваемости COVID-19 произошел в Иркутской области, на 125,5% больше, чем было неделей ранее. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

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За период с 6 по 12 ноября было зарегистрировано 498 случаев заболевания.

"На территории области за прошедшую неделю зарегистрировано 1 123 случая новой коронавирусной инфекции, что на 125,5% выше уровня предыдущей недели", - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в Иркутской области было подтверждено 377 211 случаев COVID-19, зарегистрировано 8 936 летальных исхода, выздоровел 370 761 человек.

В регионе продолжаются мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. В аэропорту Иркутска круглосуточно следят за состоянием прибывающих пассажиров и экипажей международных рейсов.

При этом заболеваемость ОРВИ в Иркутской области находится ниже эпидемического порога почти на 40%. 

Теги:
РоссияИркутская область
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