В Иркутской области за неделю заболеваемость COVID-19 выросла более чем вдвое

За это время зарегистрировали 1 123 случая заболевания, сообщили в региональном Роспотребнадзоре

ИРКУТСК, 21 ноября. /ТАСС/. Резкий подъем заболеваемости COVID-19 произошел в Иркутской области, на 125,5% больше, чем было неделей ранее. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

За период с 6 по 12 ноября было зарегистрировано 498 случаев заболевания.

"На территории области за прошедшую неделю зарегистрировано 1 123 случая новой коронавирусной инфекции, что на 125,5% выше уровня предыдущей недели", - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в Иркутской области было подтверждено 377 211 случаев COVID-19, зарегистрировано 8 936 летальных исхода, выздоровел 370 761 человек.

В регионе продолжаются мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. В аэропорту Иркутска круглосуточно следят за состоянием прибывающих пассажиров и экипажей международных рейсов.

При этом заболеваемость ОРВИ в Иркутской области находится ниже эпидемического порога почти на 40%.