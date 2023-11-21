Второй борт МЧС с гуманитарной помощью для населения Газы вылетел из Дагестана

В пресс-службе ведомства сообщили, что в составе груза продукты, детское питание, одежда, обувь, а также предметы гигиены общим весом более 27 тонн

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Второй самолет Ил-76 МЧС России с более чем 27 тоннами гуманитарной помощи для населения Газы вылетел из Дагестана в Египет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Самолет Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел из Международного аэропорта Махачкалы имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана в аэропорт города Эль-Ариш. В составе груза продукты, детское питание, одежда, обувь и предметы гигиены общим весом более 27 тонн", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что воздушный мост по доставке гуманитарной помощи организован в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова. "Гуманитарная помощь будет доставлена на территорию Арабской Республики Египет и передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут ее в сектор Газа", - отметили в ведомстве.

20 ноября самолет Ил-76 МЧС России уже доставил в Египет 27 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. В составе груза находятся генераторы, одежда, перевязочные материалы, продукты и детское питание.

А ранее, 18 ноября, спецборт МЧС РФ из Москвы доставил 30 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, в том числе матрасы, подушки, средства личной гигиены, продукты и детское питание. Всего российской стороной доставлено более 200 тонн гуманитарной помощи.