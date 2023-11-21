В Татарстане восстановили движение на трассах

Ограничения действовали для рейсовых автобусов и грузовых транспортных средств

КАЗАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Движение рейсовых автобусов и грузовых транспортных средств, ограниченное из-за непогоды на участках трасс в Татарстане, восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Волго-Вятскуправтодор".

"В настоящее время движение транспорта восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Причиной закрытия стали неблагоприятные погодные условия. Ограничения действовали с 21:30 мск 20 ноября до 6:00 мск 21 ноября на федеральных автомобильных дорогах республики для рейсовых автобусов и грузовых транспортных средств. Продолжительность составила 8 часов 30 минут.

Ранее сообщалось, что временные ограничения из-за сильного снега с метелью вводили также на участках трасс в Самарской, Ульяновской и Пензенской областях.