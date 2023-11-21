21 ноября, 03:55

В Забайкалье пострадавшим от паводка выдали более 31 тонны овощей

Продукты выданы тем, чьи огороды затопило во время летних паводков

ТАСС, 21 ноября. Пострадавшие от паводка в Забайкалье получили более 31 тонны овощей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Владельцам личных подсобных хозяйств из пяти районов Забайкалья, пострадавшим в результате паводка в июле 2023 года, предоставили продовольственные наборы - более 31 тонны овощей", - сообщили в пресс-службе.

По словам министра сельского хозяйства Забайкалья Дениса Бочкарева, продукты выданы тем, чьи огороды затопило во время летних паводков. "Продовольственную помощь в полном объеме получил каждый из 194 пострадавших владельцев домохозяйств из Александрово-Заводского округа, Борзинского, Петровск-Забайкальского, Хилокского и Читинского районов", - приводит пресс-служба слова Бочкарева.

На каждую семью, потерявшую урожай, выделены наборы весом 160 кг: по 100 кг картофеля, 25 кг капусты, 20 кг моркови и 15 кг репчатого лука. Организацией и доставкой овощных наборов адресно занимались специалисты краевого Минсельхоза совместно с поставщиком, получившим тендер на поставку сельскохозяйственной продукции. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
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