21 ноября, 04:14

В столице тестируют карту москвича в формате стикера с чипом

Его можно использовать для бесплатного или льготного проезда в городском транспорте, а также для записи к врачу

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Карту москвича в формате наклейки с чипом тестируют в столице до конца ноября. Стикер клеится, как правило, на мобильный телефон и позволяет пользоваться привычными функциями карты, сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.

"Новый формат карты москвича поможет сделать ее использование еще более удобным для горожан. Подобный формат широко используется банками и стал уже привычным для множества жителей столицы", - сказал гендиректор ГУП "Московский социальный регистр" Иван Бутурлин, слова которого приводит пресс-служба.

Он подчеркнул, что в случае успешного проведения тестирования город продолжит развивать новый формат. "В перспективе он поможет сократить сроки выпуска карты и временного единого социального билета, а также позволит менять льготную категорию без замены карты. Для нас стикер - не просто современный форм-фактор, это промежуточный этап между пластиковой и виртуальной картой, а также в будущем ключ ко всем городским сервисам", - заверил Бутурлин.

Отмечается, что на участие в тестировании записалось около 500 представителей нескольких льготных категорий, в том числе инвалиды 2-й и 3-й группы, студенты и многодетные родители. Как пояснили в ДИТ, такой состав участников теста позволит проверить, насколько новый формат карты москвича удобен для разных держателей.

"Использование стикера в большинстве случаев аналогично использованию карты: для бесплатного или льготного проезда в городском транспорте необходимо будет приложить его к валидатору, а для записи к врачу - к инфомату в поликлиниках Москвы", - добавили в департаменте.

Чтобы получать скидки у более чем 8,5 тыс. партнеров программы лояльности, держателю карты нового формата необходимо будет показать штрихкод в мобильном приложении "Мой ID". Он автоматически появится в приложении после авторизации, уточнили в ДИТ. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация