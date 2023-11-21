В столице тестируют карту москвича в формате стикера с чипом

Его можно использовать для бесплатного или льготного проезда в городском транспорте, а также для записи к врачу

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Карту москвича в формате наклейки с чипом тестируют в столице до конца ноября. Стикер клеится, как правило, на мобильный телефон и позволяет пользоваться привычными функциями карты, сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.

"Новый формат карты москвича поможет сделать ее использование еще более удобным для горожан. Подобный формат широко используется банками и стал уже привычным для множества жителей столицы", - сказал гендиректор ГУП "Московский социальный регистр" Иван Бутурлин, слова которого приводит пресс-служба.

Он подчеркнул, что в случае успешного проведения тестирования город продолжит развивать новый формат. "В перспективе он поможет сократить сроки выпуска карты и временного единого социального билета, а также позволит менять льготную категорию без замены карты. Для нас стикер - не просто современный форм-фактор, это промежуточный этап между пластиковой и виртуальной картой, а также в будущем ключ ко всем городским сервисам", - заверил Бутурлин.

Отмечается, что на участие в тестировании записалось около 500 представителей нескольких льготных категорий, в том числе инвалиды 2-й и 3-й группы, студенты и многодетные родители. Как пояснили в ДИТ, такой состав участников теста позволит проверить, насколько новый формат карты москвича удобен для разных держателей.

"Использование стикера в большинстве случаев аналогично использованию карты: для бесплатного или льготного проезда в городском транспорте необходимо будет приложить его к валидатору, а для записи к врачу - к инфомату в поликлиниках Москвы", - добавили в департаменте.

Чтобы получать скидки у более чем 8,5 тыс. партнеров программы лояльности, держателю карты нового формата необходимо будет показать штрихкод в мобильном приложении "Мой ID". Он автоматически появится в приложении после авторизации, уточнили в ДИТ.