21 ноября, 04:28

На московских центральных диаметрах за четыре года совершили около 725 млн поездок

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, завершили интеграцию ж/д направлений с МЦК, строят новые городские вокзалы МЦД Митьково и Петровско-Разумовская и реконструируют Беговую, Рижскую, Малино и Курский вокзал

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Пассажиры совершили больше 725 млн поездок на московских центральных диаметрах за четыре года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Пассажиры совершили больше 725 млн поездок на Московских центральных диаметрах за четыре года. Первые две линии наземного метро мы открыли в ноябре 2019-го, в этом году заработали МЦД-3 и МЦД-4", - говорится в сообщении.

Собянин отметил, что завершена интеграция ж/д направлений с МЦК, а сейчас строятся новые московские городские вокзалы МЦД Митьково и Петровско-Разумовская, также реконструируется Беговая, Рижская, Малино, Курский вокзал.

Он подчеркнул, что до конца 2024 года полностью обновится подвижной состав третьего диаметра, а к концу 2025 года состав четвертого. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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