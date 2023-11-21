На юг России придет резкое потепление к концу недели

В пятницу циклон со снегом и ветром уйдет в Казахстан, рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. /ТАСС/. Новый циклон пройдет по регионам юга России на этой неделе, с дождем, снегом и ветром, однако в пятницу ему на смену придет резкое потепление. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

В связи с циклоном в конце прошлой недели штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра с порывами до 35 м/с было объявлено в Крыму, ветер за выходные повредил кровли 29 многоквартирных домов и повалил в населенных пунктах более 600 деревьев. В Ялте, как сообщила в понедельник глава городской администрации Янина Павленко, ветром была повреждена труба котельной, из-за чего без отопления остались более 1,5 тыс. жителей. Штормовые предупреждения также объявлялись в Краснодарском крае, Калмыкии и других регионах юга России.

"Во вторник сохранится сильный ветер в восточной половине территории юга страны - Калмыкии, Астраханской области. В среду на юг России выходит новый циклон, который пройдет через Черное море, Крым, затем побережье Азовского моря. Непогода вновь захватит в среду Ростовскую область и Краснодарский край, в четверг - Волгоградскую область, север Астраханской области.<...> В пятницу циклон уйдет в Казахстан, ему на смену придет антициклон и вместе с ним - резкое потепление", - сказала Котилевская.

В Ростовской области в среду пройдет мокрый снег, местами сильный, прогнозируются его налипание и гололедица на дорогах ночью. Минусовая температура воздуха в пятницу сменится потеплением до 8 градусов, пойдет дождь. В Волгограде в ночь на среду столбики термометров также опустятся до минусовых значений, в четверг ожидается снег. В пятницу в Волгоградской области потеплеет до 5 градусов, но усилится ветер.

В Астраханской области во вторник и среду - ветер до 20-23 м/с, сильные дожди и мокрый снег. В ночь на среду и в четверг в регионе похолодает до 1-6 градусов мороза, будет идти снег, на дорогах образуется гололедица.

В Севастополе на этой неделе пройдут дожди. В среду прогнозируют до 14 градусов тепла, в четверг - понижение до 6-8 градусов, а в пятницу повышение до 14 градусов при дождях. В Сочи в среду - до 12 градусов тепла, в четверг - сильные дожди.