21 ноября, 05:52

В Новокузнецке организуют полевую кухню и доставку воды для жителей, оставшихся без света

С 19 ноября в городе действует режим чрезвычайной ситуации

ТАСС, 21 ноября. Продукты и питьевую воду доставят в полевые кухни для жителей Новокузнецка, пострадавших из-за аварий на котельных и линиях электропередачи, написал в Telegram-канале глава города Сергей Кузнецов.

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"Сейчас под пристальным вниманием оперативного штаба находится микрорайон Абагур-Лесной. На территории расположены три котельные. Последняя из вышедших из строя - №1 - запитана от генератора. Будет обеспечена доставка питьевой воды, продуктов питания, вещей первой необходимости на данную территорию. Полевая кухня в поселке Абагур на улице Дагестанская, 24", - написал Кузнецов.

Как уточнил глава города, в микрорайоне Листвяг восстановили работу линии электропередачи, сейчас идет работа на объектах водоснабжения. Также организована полевая кухня с доставкой питьевой воды жителям города. На территории Дальнего Куйбышева, Орджоникидзевского района, а также в поселке Абагур-Лесной ведет работы компания "Россети".

Из-за порывистого ветра, достигавшего 35 м/с, 19 ноября в регионах Сибири произошли массовые отключения энергоснабжения. В Минэнерго России сообщали, что под отключение попали свыше 225 тыс. человек. Ураган, который затронул все регионы округа, стал причиной остановки работы транспорта, перекрытия трасс, разрушения коммунальной инфраструктуры, а также травмирования и гибели людей. По подсчетам ТАСС, от непогоды в Сибири пострадали более 20 человек, еще четверо погибли.

С 19 ноября в Новокузнецке действует режим чрезвычайной ситуации. В городе работает оперативный штаб по ликвидации последствий аварий. Более 500 тыс. человек попали под отключение энергоснабжения из-за повреждения линии электропередачи. 

Теги:
РоссияКемеровская область
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