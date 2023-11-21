21 ноября, 05:51

Собянин сообщил, что в Москве с 2010 года построили около 200 спортивных сооружений

В частности, среди них футбольные стадионы ЦСКА и "Спартака", а также Дворец гимнастики Ирины Винер

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Около 200 крупных спортивных объектов построили в Москве за последние 13 лет, сообщил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"За последние 13 лет мы построили в Москве порядка 200 крупных спортивных сооружений. Среди них футбольные стадионы ЦСКА и "Спартака", Дворец гимнастики Ирины Винер, Академия спорта "Динамо", Центр водных видов спорта в Парке легенд, ледовый дворец "Кристалл" в Лужниках, Центр биатлона "Новая звезда" в Митине, Дворец спорта в Некрасовке", - написал он.

Кроме того, по словам мэра, в столице создали десятки тысяч различных спортивных зон рядом с домом - от тренажерных городков до катков и скалодромов. "Развитая и доступная спортивная инфраструктура, как ничто другое, продвигает моду на здоровый образ жизни. И уже не удивляет, что сегодня более половины москвичей - 52% - систематически занимаются физкультурой и спортом. А ведь еще не так давно, в 2010 году, таких было лишь 18%", - подчеркнул Собянин.

По словам мэра, в Москве еще остались районы, в которых не хватает спортивных сооружений. Для решения этого вопроса реализуется программа строительства некапитальных объектов спортивного назначения за счет инвесторов. Это полноценные и комфортные сооружения, которые возводятся быстрее. Строительство некапитальных спортивных объектов экономит бюджетные средства и организует дополнительные рабочие места, а жители получают современные спортивные сооружения рядом с домом. "Свои плюсы и у инвесторов. Это - уменьшение затрат на строительство, льготный размер начальной ставки платежа и длительный срок размещения объекта (49 лет). Программа набирает ход. Для размещения некапитальных объектов город подобрал 125 земельных участков, которые постепенно разыгрываются на аукционах. Что именно строить - ФОК, ледовую арену, теннисные корты или футбольный манеж - победитель определяет самостоятельно", - добавил мэр.

В настоящее время в Москве заключено 89 договоров на право размещения некапитальных объектов спортивного назначения, а также построено и открыто 19 спортивных сооружений, в которых могут заниматься все желающие.

"До конца текущего года планируется открыть еще семь некапитальных спортивных объектов. А в 2024-2025 гг. распахнут свои двери порядка 59 таких сооружений. Это значит, что у москвичей будет еще больше возможностей заниматься физкультурой и спортом в шаговой доступности от дома", - заключил мэр. 

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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