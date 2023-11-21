На Камчатке извержение изменило рельеф вулкана Ключевского

В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН отметили, что на юго-западном склоне образовался эрозионный врез от вершинного кратера глубиной 150 м

ТАСС, 21 ноября. Мощное извержение вулкана Ключевского на Камчатке изменило его рельеф, сообщается в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН со ссылкой на директора учреждения члена-корреспондента РАН Алексея Озерова.

"В результате пароксизмального извержения на юго-западном склоне образовалась шарра (эрозионный врез) от вершинного кратера вулкана. Ее глубина составляет 150 м, ширина - 200 м", - говорится в сообщении.

Через этот врез по склону стали спускаться лавовые и пирокластические потоки. Они достигли ледника Богдановича и вызвали интенсивное таяние снега и льда с последующим сходом грязекаменных потоков в юго-западном направлении.

Ученый считает, что в дальнейшем во время извержений Ключевского направление схода лавовых и пирокластических потоков сохранится по образовавшемуся желобу.

Пароксизмальное извержение Ключевского произошло 1 ноября. Пепловая колонна достигла высоты 14 км над уровнем моря. Лава фонтанировала в кратере на высоту одного км. По склонам сходили раскаленные потоки. Шлейф пепла протянулся более чем на 700 км.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек.