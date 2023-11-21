В Москве определят лучший проект реставрации 2023 года по версии горожан

Голосование продлится до 26 ноября включительно

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Москвичи смогут проголосовать за лучший по их мнению объект реставрации 2023 года в городе в проекте "Активный гражданин", сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

"В "Активном гражданине" идет голосование за лучший столичный объект реставрации 2023 года по версии горожан. Оно продлится до 26 ноября включительно. Проект, который наберет больше всего голосов, будет отмечен отдельной премией на конкурсе "Московская реставрация", - говорится в сообщении.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, которую цитирует пресс-служба, в этом году в список вошло шесть памятников архитектуры. "Среди них Театр эстрады, павильон ВДНХ "Мясная промышленность" и дом Пантелеева - это здание стало двухтысячным отреставрированным объектом в столице с 2011 года", - сообщила Сергунина.

Отмечается, что павильон ВДНХ №51 "Мясная промышленность" построили в 1954 году и с тех пор ни разу не реставрировали. Специалисты провели там комплексные работы, восстановили скульптуру "Боец с быком" на главном фасаде, деревянные парадные двери с металлическим декором. Московский государственный театр эстрады на Берсеневской набережной - часть объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс "Дома Правительства", созданного архитектором Борисом Иофаном в 1928-1931 годах. Помимо реставрации фасадов и интерьеров, специалисты на основе архивных данных раскрыли панорамные витражные окна, которые были заложены в советское время.

Еще один кандидат - павильон "Центральный" на ВДНХ, работы, которые позволили вернуть зданию его исторический вид, проводились здесь на протяжении нескольких лет. Жилой дом Пантелеева расположен на Земляном Валу и относится к XIX веку, нынешняя реставрация - первая с момента постройки здания. После завершения работ здесь открылась гостиница.

Конкурс "Московская реставрация" проходит в столице в 13-й раз, за все время его лауреатами стали более 450 специалистов и организаций.