21 ноября, 06:26

Комитет СФ поддержал закон о повышении военных пенсий с октября 2024 года

Новые нормы предусматривают увеличение размера понижающего коэффициента на 3,85%

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности на заседании поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон, направленный на повышение так называемых военных пенсий с 1 октября 2024 года.

Изменения вносятся в закон "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения РФ, и их семей".

Согласно документу, до 2025 года не будет применяться норма закона о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, которая устанавливает поэтапное повышение так называемого понижающего коэффициента - денежного довольствия, учитываемого при исчислении военных пенсий. Речь идет о норме, согласно которой с 1 января 2012 года денежное довольствие при исчислении военных пенсий учитывается в размере 54%, а с 1 января 2013 года должно было ежегодно увеличиваться на 2%.

Новые нормы предусматривают, что с 1 октября 2024 года размер понижающего коэффициента будет увеличен на 3,85%. Так, при расчете военных пенсий с 1 января 2024 года будет учитываться 85,47% денежного довольствия (как и в 2023 году), а с 1 октября 2024 года - 89,32%. Это позволит увеличить реальный размер военных пенсий с октября 2024 года на 4,5%, отмечается в сопроводительных материалах к закону. 

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