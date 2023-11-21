21 ноября, 07:00

На Урале более 700 человек запустят обратный отсчет до Всемирного фестиваля молодежи

В соответствии с указом президента России Владимира Путина фестиваль пройдет в 2024 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Более 700 человек из Свердловской области примут участие в запуске обратного отсчета 100 дней, оставшихся до начала Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сказала на пресс-конференции в ТАСС организатор мероприятия Анастасия Веревкина.

"Более 700 человек посетят мероприятие из разных уголков Свердловской области. Мы сделали насыщенную и яркую программу", - сказала Веревкина.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году. Участие в нем примут 20 тыс. человек (в том числе 1 000 детей в возрасте от 14 до 18 лет). Они будут отобраны после прохождения конкурсных заданий. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта. Региональная программа пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСвердловская область
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