Также председатель Российского исторического общества поздравил победителей конкурса научных работ школьников

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин наградил победителей Всероссийского конкурса педагогического мастерства "История в школе: традиции и новации", а также финалистов Всероссийского конкурса исследовательских работ школьников и студентов "История семьи - история Отечества".

Церемония награждения прошла в Доме Российского исторического общества в Москве. В церемонии также принял участие первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.

Как отметил Нарышкин, конкурс педагогического мастерства в течение восьми лет объединил "тысячи самых талантливых, преданных своему делу учителей истории, а его награды стали символом профессионального признания". "Я раз говорил о том, насколько велика роль учителя в преподавании истории в школе. Именно от таланта педагога, его опыта, его любви к предмету в конечном итоге и зависит образовательный результат. Тем более, что преподавание истории в школе - это не только расширение кругозора детей, молодых людей, не только обогащение знаниями, это еще формирование личности, приобщение школьников к родной культуре и, что самое главное, это воспитание чувства Родины", - сказал он.

При этом Нарышкин отметил, что для РИО и фонда "История Отечества" поддержка учителей истории всегда являлась одним из главных приоритетов.

Кроме того, председатель РИО поздравил и победителей конкурса научных работ школьников. "Школьники со всей страны участвовали в этом состязании, провели собственные исследования на основе семейных архивов и представили очень и очень солидные работы. И авторов шести лучших работ мы сегодня наградим, - подчеркнул он. - Я еще раз поздравляю вас с успехами и с большим удовольствием вручу вам заслуженные награды".

О конкурсах

Всероссийский конкурс педагогического мастерства "История в школе: традиции и новации" организован фондом "История Отечества" совместно с Общероссийской общественной организацией "Ассоциация учителей истории и обществознания". Конкурс нацелен на выявление и поддержку талантливых преподавателей истории в школе, чья работа способствует обогащению педагогической практики и совершенствованию методик преподавания отечественной истории. В рамках конкурса участники состязания должны были представить запись своего урока по одной из заданных тем. Среди победителей граждане стран СНГ и регионов Новороссии.

Всероссийский конкурс исследовательских работ школьников и студентов "История семьи - история Отечества" организован фондом "История Отечества" и РИО. Конкурс призван поддержать научно-исследовательскую работу учащихся в области отечественной истории. Победители и призеры награждаются дипломами, ценными подарками и поездкой в Москву с организованной культурной программой.