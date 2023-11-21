В Чехии к забастовке против экономической политики кабмина присоединятся 30 предприятий

По словам лидера профсоюзной организации Skoda Ярослава Повшика, акцию поддержат сотрудники всех трех заводов компании, расположенных в городах Млада-Болеслав и Врхлаби и селе Квасины

ПРАГА, 21 ноября. /ТАСС/. Сотрудники 30 крупных промышленных предприятий Чехии, включая автомобилестроительный гигант Skoda, присоединятся к объявленной профсоюзами на 27 ноября забастовке протеста против социально-экономической политики действующего правительства страны. Рабочие и служащие трех находящихся в республике заводов Skoda на два часа остановят производство машин, сообщил журналистам лидер профсоюзной организации компании Ярослав Повшик.

"Акцию профсоюзов, которая пройдет в республике как "День протестов", поддержат сотрудники всех трех заводов компании Skoda, расположенных в городах Млада-Болеслав и Врхлаби и селе Квасины. Там пройдет двухчасовая забастовка, которая начнется в предстоящий понедельник, 27 ноября, в 12:00", - сказал Повшик. К протестам присоединятся, по его словам, также рабочие и служащие фирм-поставщиков одной из крупнейших чешских компании.

Председатель профсоюза KOVO, в котором состоят около 80 тыс. сотрудников преимущественно предприятий металлургической промышленности, Роман Дурчо проинформировал, что забастовка охватит десятки заводов и фабрик Чехии. Она пройдет, в частности, на крупнейших металлургических комбинатах республики Vitkovice Steel и Trinecke zelezarny. Производство там и в их филиалах будет остановлено на один час.

В "День протестов" останутся закрытыми двери детских садов, начальных и средних школ республики. Воспитатели детских дошкольных учреждений и учителя требуют от властей увеличить финансирование бюджетной отрасли.

Между тем, согласно чешским СМИ, директора некоторых школ планируют 27 ноября сохранить обучение учащихся в ограниченном режиме. Ряд предприятий страны поддержат акцию протеста символически и не будут останавливать производство. К ним, например, относится автозавод компании Toyota в городе Колин (центральная часть республики).

Организаторы протестов

Организаторами "Дня протестов" выступают ведущие профцентры республики - Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов (ЧМКП) и Ассоциация независимых профсоюзов (АНП). ЧМКП объединяет 31 профсоюз, членами которых являются примерно 270 тыс. рабочих и служащих республики с населением около 10,5 млн человек. Членскую базу АНП составляют примерно 110 тыс. трудящихся, объединенных в 12 профорганизаций.

В Праге и других чешских городах 27 ноября запланированы профсоюзные митинги. Крупнейший из них должен пройти в столице на Малостранской площади близ дворцов Палаты депутатов (нижней палаты парламента) и Сената (верхней палаты).

Профсоюзы проводят акции протеста из-за несогласия с действиями кабмина, которые, как утверждают их лидеры, ведут к обнищанию трудящихся. Импульсом для выражения недовольства стал разработанный кабмином и вступающий в силу 1 января пакет мер по экономии средств госбюджета, предусматривающий, в частности, уменьшение государственного финансирования бюджетной сферы экономики.