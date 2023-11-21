Володин возложил цветы к Памятнику народным героям в Пекине

На площади Тяньаньмэнь присутствовали члены делегации Госдумы

ПЕКИН, 21 ноября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин возложил цветы к Памятнику народным героям на центральной пекинской площади Тяньаньмэнь, передает корреспондент ТАСС.

На площади при возложении цветов присутствовали члены делегации Госдумы. Сама церемония прошла под звуки военного оркестра, на площади выстроились солдаты почетного караула. В начале оркестр исполнил национальные гимны России и Китая, затем спикер и парламентарии прошли по площади к памятнику, где и прошло торжественное возложение.

Володин и депутаты Госдумы прибыли в Пекин во вторник, официальный визит продлится до 23 ноября. Запланированы двусторонние встречи с руководством Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей и с другими официальными лицами КНР. Планируется, что на встречах будут обсуждаться вопросы развития межпарламентского сотрудничества России и Китая, а также укрепления взаимодействия двух стран в различных сферах: экономике, безопасности, торговле, образовании, науке и прочих.