В России заболеваемость ковидом выросла на 38,4% за неделю

Число госпитализаций увеличилось на 16,9%

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 38,4%, а число госпитализаций увеличилось на 16,9%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 55 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 82 регионах.

По данным штаба, за неделю выздоровели 39 731 человек, что на 32,5% больше в сравнении с показателем неделей ранее, 93 человека умерли.

На 46-й неделе 2023 года зарегистрировано более 59 тыс. случаев заболевания ковидом, следует из данных Роспотребнадзора. Среди всех случаев 29,5% приходятся на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.