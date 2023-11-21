Собянин: в Москве две больницы перешили на цифровой безбумажный формат

Мэр Москвы отметил, что "Цифровая клиника" экономит около 30% времени, которое врачи и медсестры могут уделить пациентам

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Две больницы в Москве - Филатовская и Боткинская - полностью перешли на цифровой безбумажный формат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Филатовская и Боткинская больницы полностью перешли на цифровой безбумажный формат. Этот инновационный подход дает первые успешные результаты", - написал Собянин.

По его словам, "Цифровая клиника" экономит около 30% времени, которое врачи и медсестры могут уделить пациентам; избавляет от бумажной волокиты; упрощает общение между сотрудниками - вся информация о пациенте появляется в системе в режиме реального времени.

Благодаря цифровым сервисам данные о пациенте из системы скорой помощи сразу же передаются в ЕМИАС. Специалисты больницы заранее узнают, насколько критическое состояние у пациента. Именно в такие моменты, когда счет идет на секунды, очень важна скорость работы, добавил мэр.

"Так уже работают НИИ скорой помощи им. Склифосовского и больница им. Вересаева. Многие процессы и алгоритмы в них полностью перестроены. В ближайшие два года планируем перевести в цифровую среду все московские больницы", - отметил Собянин.