Росгвардия впервые провела испытания на право ношения знака отличия ОМОН и СОБР

Их прошли 30 бойцов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. 30 бойцов СОБР и ОМОН впервые прошли испытания на право ношения знака отличия подразделений полиции специального назначения Росгвардии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии

"Первые в истории войск правопорядка испытания на право ношения знака отличия подразделений полиции специального назначения Росгвардии прошли на базе учебного центра "Жорновка" в Смоленской области. Допуск к основному экзамену получили 30 лучших бойцов отрядов СОБР и ОМОН войск национальной гвардии со всей страны", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, испытания каждый сотрудник СОБР и ОМОН проходил индивидуально в три этапа. На первом проверялось состояние здоровья кандидатов, после чего претенденты сдавали тесты по тактико-специальной, правовой, политической, огневой, топографической и физической подготовке. В финальный день испытаний спецназовцы выполнили упражнения на силу и выносливость, а также задания по штурму и стрельбе.

При этом, сотрудникам СОБР при выполнении итоговой части программы нужно было в ограниченное время преодолеть трехкилометровый марш-бросок в полной боевой экипировке. В свою очередь, бойцы ОМОН в начале третьего этапа выполняли комплекс из 12 упражнений: бег на 60 м, подтягивание - 20 раз, жим штанги лежа от груди (свой вес) - 10 раз, наскок на платформу - 50 раз, отжимания - 70 раз, пресс - 70 раз, бег 100 м, подъем по канату - 6 м, становую тягу (свой вес +20 кг) - 10 раз, перенос груза 50 кг на дистанцию 50 м, бег на 400 м и забегание по двух метровому штурмовому трапу.

По итогам испытаний, из 30 претендентов успешно прошли экзамен четыре сотрудника спецназа полиции Росгвардии из Крыма, Ульяновской области, Башкирии и центра специального назначения.

Геральдический знак отличия полицейского спецназа Росгвардии - символ отваги, чести и профессионального мастерства сотрудников СОБР и ОМОН войск национальной гвардии Российской Федерации. Он был учрежден в июне 2023 года.