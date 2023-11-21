Роспотребнадзор сообщил о росте числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ

По данным ведомства, рост числа заболевших гриппом за неделю составил 5,18%

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Число случаев заболевания гриппом и ОРВИ в России растет три недели подряд. Рост числа заболевших гриппом составил 5,18% за прошедшую неделю, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На 46-й неделе 2023 отмечается рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах по сравнению с прошлой неделей. Заболеваемость ОРВИ определяется респираторными вирусами не гриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа третью неделю продолжает демонстрировать тенденцию к росту и на отчетной неделе составила 5,18%", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что привито от гриппа уже почти 71,5 млн человек, что на 4,5 млн больше, чем неделей ранее.