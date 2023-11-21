21 ноября, 08:21

Комитет СФ поддержал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

В случае одобрения Совфедом и подписания президентом документ вступит в силу с 1 января 2024 года

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон о приостановлении до 1 января 2025 года индексации зарплат госслужащих, помощников депутатов и сенаторов, а также судей.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ в сентябре, в окончательном чтении нижняя палата парламента приняла его 16 ноября.

Изменения вносятся в законы "О статусе судей в Российской Федерации", "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации", "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года в случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом РФ. 

Теги:
Россия
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