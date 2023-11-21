На выставке "Россия" на ВДНХ появился аудиогид по пространству Москвы

Гид опубликовали на официальном сайте экспозиции

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Гости пространства Москвы на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ смогут послушать аудиогид, который расскажет о городских проектах, сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.

"Гостей масштабной экспозиции столицы приветствует телеведущий Дмитрий Губерниев, который озвучил аудиогид. Он знакомит всех желающих с интерактивными зонами и крупными городскими проектами, приглашает на мастер-классы, музыкальные шоу и прогулку по ВДНХ", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной. Гид опубликовали на официальном сайте выставки.

Сергунина добавила, что раз в две недели на стенде Москвы меняется тематическое направление. "Сегодня стартовала программа, посвященная комфортной городской среде. Сюда входит как современная инфраструктура мегаполиса, так и цифровые сервисы для жителей", - сказала она.

В пресс-службе отметили, что по будням москвичей и туристов приглашают присоединиться к творческим практикумам, послушать лекции и выступления артистов, в том числе участников проекта "Музыка в метро", по выходным - встретиться с деятелями культуры и экспертами в разных областях, посетить открытые спортивные тренировки. А дети могут стать авторами аудиовизуального контента, который транслируется на медиакуполе пространства. Для этого им нужно нарисовать столицу в интерактивной зоне "Москва - город твоих красок!".