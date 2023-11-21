21 ноября, 08:27
Международная выставка-форум "Россия"

На выставке "Россия" на ВДНХ появился аудиогид по пространству Москвы

Гид опубликовали на официальном сайте экспозиции

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Гости пространства Москвы на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ смогут послушать аудиогид, который расскажет о городских проектах, сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.

Читайте также
История всероссийских выставок

"Гостей масштабной экспозиции столицы приветствует телеведущий Дмитрий Губерниев, который озвучил аудиогид. Он знакомит всех желающих с интерактивными зонами и крупными городскими проектами, приглашает на мастер-классы, музыкальные шоу и прогулку по ВДНХ", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной. Гид опубликовали на официальном сайте выставки.

Сергунина добавила, что раз в две недели на стенде Москвы меняется тематическое направление. "Сегодня стартовала программа, посвященная комфортной городской среде. Сюда входит как современная инфраструктура мегаполиса, так и цифровые сервисы для жителей", - сказала она.

В пресс-службе отметили, что по будням москвичей и туристов приглашают присоединиться к творческим практикумам, послушать лекции и выступления артистов, в том числе участников проекта "Музыка в метро", по выходным - встретиться с деятелями культуры и экспертами в разных областях, посетить открытые спортивные тренировки. А дети могут стать авторами аудиовизуального контента, который транслируется на медиакуполе пространства. Для этого им нужно нарисовать столицу в интерактивной зоне "Москва - город твоих красок!". 

Теги:
РоссияМоскваМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация