21 ноября, 08:27

В Киевской области зафиксировали случай заражения гепатитом А

По сведениям издания "Трибуна-Бровары", заболевшей является сотрудница областного высшего училища физической культуры

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Случай заражения гепатитом А выявлен в городе Бровары Киевской области. Об этом сообщило местное издание "Трибуна-Бровары".

По его данным, заболевшая - сотрудница областного высшего училища физической культуры. Колледж закрыт на карантин, в группу риска вошли 84 человека, которые контактировали с инфицированной.

В октябре вспышка гепатита А была зафиксирована в Винницкой области. Число заболевших там приближалось к 300. В Виннице начали вакцинацию пациентов из группы риска. В начале ноября власти заявили, что вспышка локализована. Источник инфекции так и не был установлен.

Отдельные случаи заболевания выявлялись в Ивано-Франковской области, затем - в Закарпатской, Тернопольской, Днепропетровской и Волынской областях. В Минздраве страны заявляли, что не считают их взаимосвязанными. 

Теги:
Украина
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация