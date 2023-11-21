В Киевской области зафиксировали случай заражения гепатитом А

По сведениям издания "Трибуна-Бровары", заболевшей является сотрудница областного высшего училища физической культуры

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Случай заражения гепатитом А выявлен в городе Бровары Киевской области. Об этом сообщило местное издание "Трибуна-Бровары".

По его данным, заболевшая - сотрудница областного высшего училища физической культуры. Колледж закрыт на карантин, в группу риска вошли 84 человека, которые контактировали с инфицированной.

В октябре вспышка гепатита А была зафиксирована в Винницкой области. Число заболевших там приближалось к 300. В Виннице начали вакцинацию пациентов из группы риска. В начале ноября власти заявили, что вспышка локализована. Источник инфекции так и не был установлен.

Отдельные случаи заболевания выявлялись в Ивано-Франковской области, затем - в Закарпатской, Тернопольской, Днепропетровской и Волынской областях. В Минздраве страны заявляли, что не считают их взаимосвязанными.