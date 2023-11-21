Фадеев предложил установить международный контроль за деятельностью IT-гигантов

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека отметил, что информационная среда интернета, поисковики, социальные сети в "огромной степени находятся под контролем США"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Международный контроль за деятельностью IT-корпораций улучшит ситуацию с информационной безопасностью в мире. Такое мнение высказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на международной конференции, посвященной 75-летию Всеобщей декларации прав человека.

Говоря об информационной безопасности как одном из аспектов прав человека, Фадеев отметил, что информационная среда интернета, поисковики, социальные сети в "огромной степени находятся под контролем США". Например, главный поисковик Google, по словам главы СПЧ, подвергает цензуре информацию, которую он предоставляет пользователю, социальные сети активно модерируются и их хозяева решают, что можно писать, что нельзя. Критерии принятия решения, алгоритмы общественности неизвестны, они секретные, отметил Фадеев.

"Считаю, что нужно организовать международный контроль за деятельностью IT-гигантов. Алгоритмы и критерии должны быть открыты и публично обсуждены. Они должны быть одобрены международными институтами", - сказал Фадеев.

По его словам, на это могут возразить, что это частные компании, которые вольны делать, что хотят. Фадеев отметил, что это не так, как в гражданской авиации, где производят самолеты и осуществляют перевозки преимущественно частные компании, но при этом разработаны строгие международные правила. "Информационная безопасность не менее важна. Еще раз хочу быть правильно понятым. Я не призываю к цензуре социальных сетей и поисковиков. Напротив, я призываю к борьбе с цензурой и манипулированием со стороны монополистов информационного рынка", - сказал Фадеев, добавив, что это одна из задач, которая нуждается в международном обсуждении.