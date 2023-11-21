Во Владивосток пришел первый за 10 лет пассажирский паром из Республики Корея

Последний раз рейсы между двумя городами судно совершало в 2014 году

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября. /ТАСС/. Паром "Восточная жемчужина 6" пришел из Сокчхо во Владивосток, сообщил ТАСС директор Владивостокского морского терминала Валерий Нагорный. Сообщение будет осуществляться дважды в неделю.

"Судно "Восточная жемчужина 6" пришло во Владивосток из Сокчхо, сейчас швартуется. Согласно расписанию, которое предоставил судовладелец, рейсы будут выполняться дважды в неделю Приход во Владивосток - это вторник и пятница", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшую пятницу рейса не будет из-за плохого прогноза погоды в южнокорейском городе.

Судно уже выполнило три тестовых рейса без пассажиров. Паром "Восточная жемчужина 6" водоизмещением 16 тыс. тонн имеет длину 167 м. Он может принять на борт 700 пассажиров, 150 контейнеров и 350 транспортных средств.

Последний раз рейсы между двумя городами судно совершало в 2014 году. Тогда линия была закрыта из-за экономических и таможенных сложностей.