Фонд "Сколково" присоединится к созданию межвузовского кампуса в Кузбассе

По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, в кампусе предусмотрена технологичная инфраструктура, "направленная на новые достижения, создание и воплощение новых идей студентов"

КЕМЕРОВО, 21 ноября. /ТАСС/. Фонд "Сколково" примет участие в создании межвузовского кампуса в Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Сергей Цивилев провел рабочую встречу с вице-президентом по региональному и международному развитию, управляющим директором фонда "Сколково" Юрием Сапрыкиным. Основным вопросом обсуждения стало строительство межвузовского кампуса в Кузбассе. Юрий Сапрыкин подтвердил готовность фонда "Сколково" принять участие в подготовке технического задания для архитекторов", - сообщила пресс-служба.

По словам Цивилева, кампус станет уникальной площадкой привлечения молодежи, здесь будут предусмотрены не только общежития и места для отдыха, но и технологичная инфраструктура, "направленная на новые достижения, создание и воплощение новых идей студентов". Кампус будет состоять из двух частей - в центре Кемерово и на базе Сибирского государственного индустриального университета (СибГИУ) в Новокузнецке.

"Основная часть кампуса расположится в Кемерово, так как большая часть вузов находится на севере региона. Под него отдали лучшую часть города - самый центр, в пешей доступности у студентов будут университеты, культурный комплекс, спортивная инфраструктура. На территорию будущего кампуса уже заведены коммуникации. Вторая часть кампуса запланирована в Новокузнецке на базе СибГИУ", - сказал Цивилев.

Сообщается, что "Сколково" планирует реализовать в регионе и ряд других инициатив, уделяя особое внимание приоритетным для Кузбасса направлениям. Цивилев и Сапрыкин в ходе встречи отметили позитивный опыт взаимодействия между регионом и фондом. С 2018 года в области появилось 29 резидентов "Сколково", это компании и стартапы из различных технологических отраслей, для которых предусмотрены федеральные налоговые, таможенные льготы, гранты и другие меры поддержки, говорится в сообщении.