СБУ задержала настоятеля храма УПЦ в Винницкой области за "антиукраинскую агитацию"

Ему предъявили обвинения в оправдании действий РФ и деятельности, направленной на свержение конституционного строя

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Винницкой области, предъявив ему обвинения в оправдании действий РФ и деятельности, направленной на свержение конституционного строя.

Как сообщает СБУ в Telegram-канале, священник задержан, "ему избрана мера пресечения - содержание под стражей".

Как указывает спецслужба, "протоиерей распространял антиукраинскую агитацию во время проповедей и общения с прихожанами церкви", называл конфликт на Украине гражданской войной, а также "восхвалял" погибших главу ДНР Александра Захарченко, Гиви (командир батальона "Сомали" Михаил Толстых) и Моторолу (командир ополченцев Арсен Павлов). Утверждается также, что клирик "пытался дискредитировать украинских военных и оскорблял религиозные чувства представителей различных конфессий".

Власти Украины в последние годы взяли курс на вытеснение УПЦ, в том числе предпринимают действия для перехода ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны.

19 октября Верховная рада поддержала в первом чтении подготовленный правительством по поручению президента страны Владимира Зеленского законопроект, направленный на запрет УПЦ. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.