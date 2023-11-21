21 ноября, 09:03
Палестино-израильский конфликт

ВОЗ сообщила о сокращении числа коек в больницах Газы в 2,5 раза из-за ударов Израиля

Это "означает критическую нехватку мест для пациентов с ранениями и другими заболеваниями, требующими госпитализации", пояснили в организации

ЖЕНЕВА, 21 ноября. /ТАСС/. Количество доступных больничных коек в секторе Газа сократилось более чем вдвое до 1,4 тыс. из-за авиаударов Израиля и нехватки топлива. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные региональным Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для стран Восточного Средиземноморья.

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"В результате этих [израильских] атак и нехватки топлива, медикаментов, чистой воды и других необходимых ресурсов коечный фонд больниц в Газе с 7 октября сократился с 3 500 до 1 400 коек, что означает критическую нехватку мест для пациентов с ранениями и другими заболеваниями, требующими госпитализации", - говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее организация информировала, что с 7 октября зафиксировала 335 нападений на медицинские учреждения в Палестине, в том числе 164 атаки в секторе Газа и 171 на Западном берегу реки Иордан. В Израиле было зарегистрировано 33 нападения на медицинские учреждения. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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