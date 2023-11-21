21 ноября, 09:21

Китай продлил действие желтого уровня тревоги из-за холодов

В стране прогнозируют низкие температуры и снежные штормы в некоторых частях, сообщило новостное агентство Xinhua

ПЕКИН, 21 ноября. /ТАСС/. Метеорологическое управление Китая возобновило действие желтого уровня тревоги из-за волны холода, прогнозируя низкие температуры и снежные штормы в некоторых частях страны. Об этом сообщило китайское новостное агентство Xinhua.

По данным Национального метеорологического центра КНР, ожидается понижение температуры на 6-10 градусов по Цельсию в среднем и нижнем течении реки Янцзы, а также в северных районах страны. Желтый уровень тревоги был объявлен в связи с "угрозой образования горных потоков, снежных штормов и значительного понижения температуры в некоторых регионах страны". В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о стихийных бедствиях: красный обозначает наиболее серьезное предупреждение, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.

Согласно прогнозу, в некоторых районах автономного района Внутренняя Монголия и на северо-востоке Китая температура может упасть более чем на 16 градусов по Цельсию. Штормы могут обрушиться на эти районы в основном со среды по пятницу, сообщили в центре. Жителям КНР рекомендовано "принять меры предосторожности из-за холодной погоды и сильного ветра".

Как сообщило Центральное китайское телевидение, в начале ноября снегопады и метели парализовали жизнь населения Северо-Восточного Китая: большей части территории провинций Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин, а также автономного района Внутренняя Монголия. По информации телевидения, было прервано транспортное сообщение, во многих местах оказалось нарушено энергоснабжение. 

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