В Крыму планируют к вечеру 21 ноября восстановить электроснабжение после шторма

Глава республики Сергей Аксенов отметил, что введение режима ЧС не требуется

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Ремонтные бригады к вечеру вторника полностью восстановят электроснабжение в Республике Крым после штормового ветра, необходимости в введении режима ЧС регионального характера нет, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"Без электроэнергии остаются абоненты Черноморского и Симферопольского районов. Задействованы аварийные бригады "Крымэнерго", электроснабжение планируется восстановить к вечеру. Также подтоплено несколько домов на Южном берегу Крыма - органы власти на местах занимаются данным вопросом. Введение режима чрезвычайной ситуации республиканского характера не требуется. Ситуация контролируемая, все необходимые меры принимаются в полном объеме", - сказал Аксенов.

Глава республики уточнил, что по состоянию на 09:00 мск без электроэнергии оставались 1 118 абонентов.

В Крыму было объявлено штормовое предупреждение на 18-19 ноября из-за дождей и ветра с порывами до 35 м/с. По данным Минэнерго РФ, 19 ноября без электроснабжения остались более 50 тыс. жителей полуострова. Кроме того, в Республике Крым ветер повредил кровли 29 многоквартирных домов и повалил более 600 деревьев в населенных пунктах.