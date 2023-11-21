21 ноября, 09:36

Ректор МГУ предложил обновить концепцию математического образования

Виктор Садовничий отметил снижение числа сдающих ЕГЭ по естественно-научным предметам и профильной математике

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Число сдающих ЕГЭ по естественно-научным предметам и профильной математике уменьшается, снижается средний балл по этим дисциплинам, в связи с чем в России следует обновить концепцию развития математического образования. Такое мнение выразил ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на совещании по вопросам повышения качества физико-математического и химико-биологического образования.

"Всем известна статистика по стране: уменьшение количества школьников, сдающих ЕГЭ по физике, химии и биологии, снижение среднего балла по этим дисциплинам, а также снижение количества сдающих математику профильного уровня. Получается, что комплекс мер, направленных на реализацию целей концепции, либо не был реализован в полной мере, либо оказался неэффективным. В связи с этим предлагаю обновить концепцию развития математического образования в стране с учетом современных задач и вызовов, национальных целей развития РФ до 2030 года, существующих стратегий и федеральных проектов", - сказал он.

По мнению Садовничего, концепция должна объединить все уровни образования. Также он предложил выработать комплекс мер, направленных на повышение качества математического образования в стране.

"Полагаю, что такие единые концепции развития образования должны быть и по химии, и по биологии, и по физике. Одним из примеров может служить разработка концепции развития инженерного образования в России, которая объединяет все уровни образования и носит междисциплинарный характер, соединяя инженерное знание и фундаментальную науку", - добавил он. 

Теги:
РоссияСадовничий, Виктор Антонович
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