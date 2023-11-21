Премия молодых лидеров БРИКС и ШОС в Казани пройдет по шести номинациям

Среди них: фотография года, молодой медиа-инфлюенсер года, молодой социальный предприниматель года, молодой исследователь года, проект по публичной дипломатии года, экоинициатива года

ТАСС, 21 ноября. Премия молодых лидеров БРИКС и ШОС, которая впервые состоится в России, будет включать шесть номинаций. Об этом во время пресс-конференции сообщила председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова.

"Данное событие пройдет впервые в России. Всем небезызвестно, что в следующем году Казань примет встречу глав государств стран БРИКС. Это будет более расширенный формат БРИКС+, более 11 стран к нам приедет. <…> Данная инициатива была предложена молодежью <...>. В декабре нас ожидает премия по шести номинациям", - сказала Садыкова.

Премия пройдет по следующим номинациям: фотография года, молодой медиа-инфлюенсер года, молодой социальный предприниматель года, молодой исследователь года, проект по публичной дипломатии года, экоинициатива года. "Сейчас более 30 человек на одно место по заявкам, заявочная кампания как раз завершается. Среди заявок, хочу отметить, что не только страны БРИКС и ШОС подаются, но и другие граждане. Это показывает интерес к этому объединению и желание молодежи реализоваться в рамках сотрудничества БРИКС и ШОС", - добавила председатель Академии молодежной дипломатии.

Она привела в пример, что одним из кандидатов на премию стал молодой предприниматель с проектом в сфере сельского хозяйства, который направлен на создание стратегии прямых продаж между фермерами и потребителями на интернет-платформах. Кроме того, на премию заявились основатель больницы, предоставляющей медпомощь малообеспеченным слоям населения, изобретатель беспилотного летательного аппарата на солнечной энергии, автор образовательного ютуб-канала с историей и культурой разных стран.

Международный конкурс пройдет с 10 по 13 декабря в Казани. Он направлен на выявление талантливой молодежи и признание вклада молодых лидеров стран БРИКС и ШОС в социально значимые сферы.