21 ноября, 09:46

Белоруссия и Китай создали Ассоциацию университетов

Функции секретариата будут выполнять Даляньский политехнический университет и Белорусский государственный университет информатики

МИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Представители Белоруссии и КНР на проходящем в Минске Форума ректоров учреждений высшего образования двух стран подписали соглашение о создании китайско-белорусской Ассоциации университетов. Об этом сообщил пресс-центр Министерства образования Белоруссии.

"В подписанном сегодня соглашении о создании китайско-белорусской Ассоциации университетов есть ряд ключевых позиций. Так, сотрудничество будет включать содействие двусторонним и многосторонним межуниверситетским обменам и взаимодействию, мероприятия по академическому обмену, включая совместные семинары, форумы. Речь идет также о совместной подготовке высококлассных профессиональных и междисциплинарных специалистов, подаче заявок на финансирование научных исследований, сотрудничестве в организации совместных программ", - говорится в сообщении.

Функции секретариата ассоциации будут выполнять Даляньский политехнический университет и Белорусский государственный университет информатики. Учебные заведения будут отвечать за разработку устава организации, приглашать университеты к вступлению в ассоциацию.

"Мы уверены, что созданная Ассоциация будет способствовать выработке прогрессивных предложений, которые найдут реальное практическое применение и будут способствовать дальнейшему плодотворному сотрудничеству наших стран в сфере образования", - заявил первый заместитель министра образования Белоруссии Александр Баханович.

К настоящему времени между учреждениями образования Белоруссии и Китая подписано более 560 прямых договоров о сотрудничестве, при этом более 100 из них были заключены за последние два года. В рамках соглашений реализуют двусторонние научные и образовательные проекты, академические обмены. Также функционируют три лаборатории, пять центров и два института.

Учреждениями образования Белоруссии и КНР реализуются 40 совместных образовательных программ, в разработке находятся еще 20 совместных образовательных программ и программ подготовки кадров высшей научной квалификации. В Белоруссии функционируют шесть Институтов китаеведения имени Конфуция и восемь классов китаеведения, кабинеты и центры по изучению китайского языка и культуры работают в более чем 50 образовательных учреждениях. На базе китайских университетов открыты 12 центров изучения Белоруссии, ведется работа по созданию еще двух. 

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