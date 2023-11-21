21 ноября, 09:38

В Покровском-Стрешневе построят блок начальных классов на 350 мест

Площадь здания составит 11 тыс. кв. м

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Блок начальных классов, рассчитанный на 350 мест, планируется построить на территории действующей школы в районе Покровское-Стрешнево. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Детское учреждение расположится по адресу: Врачебный проезд, 12. В правила землепользования и застройки (ПЗЗ) уже внесены соответствующие изменения", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Она уточнила, что строительство будет вестись за счет городского бюджета. "Новое здание для младших школьников позволит увеличить вместимость всего образовательного комплекса и создать условия, подходящие для детей конкретного возраста", - отметила глава комитета.

Княжевская добавила, что согласно утвержденной документации, высота будущего здания не будет превышать 35 м, а площадь составит 11 тыс. кв. м.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что только с начала этого года в столице построено 39 детских садов и 20 школ. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация