В Покровском-Стрешневе построят блок начальных классов на 350 мест

Площадь здания составит 11 тыс. кв. м

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Блок начальных классов, рассчитанный на 350 мест, планируется построить на территории действующей школы в районе Покровское-Стрешнево. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Детское учреждение расположится по адресу: Врачебный проезд, 12. В правила землепользования и застройки (ПЗЗ) уже внесены соответствующие изменения", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Она уточнила, что строительство будет вестись за счет городского бюджета. "Новое здание для младших школьников позволит увеличить вместимость всего образовательного комплекса и создать условия, подходящие для детей конкретного возраста", - отметила глава комитета.

Княжевская добавила, что согласно утвержденной документации, высота будущего здания не будет превышать 35 м, а площадь составит 11 тыс. кв. м.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что только с начала этого года в столице построено 39 детских садов и 20 школ.