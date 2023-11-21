21 ноября, 09:57,
обновлено 21 ноября, 10:01
Расследование пожара в "Зимней вишне"

Гендиректора "Зимней вишни" освободили от наказания в виде лишения свободы

Надежда Судденок. Данил Айкин/ ТАСС
Надежда Судденок
© Данил Айкин/ ТАСС

Решение приняли из-за ухудшения здоровья Надежды Судденок

КЕМЕРОВО, 21 ноября. /ТАСС/. Гендиректор основного арендатора ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове Надежда Судденок, осужденная по делу о пожаре на 13 лет и 4 месяца колонии, освобождена от наказания в виде лишения свободы из-за ухудшения здоровья. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мариинского городского суда.

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"В связи с тем, что медицинский диагноз осужденной входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания осужденных к лишению свободы, а состояние самой осужденной значительно ухудшалось, судом на основании представленных исправительным учреждением документов принято решение освободить Надежду Судденок от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - сообщили в суде.

Уточняется, что в суд обратилось исправительное учреждение, где отбывала наказание Судденок. Представитель медико-санитарной части № 42 ФСИН России пояснил, что проводить лечение осужденной по месту отбывания наказания невозможно, так как отсутствуют необходимые условия и лицензии. В суде также добавили, что на основании ч. 2 ст. 81 УК РФ лицо, заболевшее после совершения преступления тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть освобождено судом от его отбывания. При этом не уточняется, какое именно заболевание было выявлено у Судденок.

Заводской районный суд в 2021 году приговорил Судденок к 13,5 года колонии, признав ее виновной по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее смерть двух и более лиц) и ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В июне 2023 года Кемеровский областной суд смягчил наказание на два месяца. 

Теги:
РоссияРасследование пожара в "Зимней вишне"
© Информационное агентство ТАСС
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