В Госавтоинспекции назвали основные причины автоаварий на российских дорогах

Чаще всего к столкновениям приводят нарушения скоростного режима и очередности проезда перекрестков

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Более 110 тыс. ДТП с пострадавшими зарегистрировано за 10 месяцев на российских дорогах. Почти 90% из них произошло по причине нарушения правил дорожного движения водителями. Как сообщили ТАСС в главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, чаще всего к столкновениям приводят нарушения скоростного режима и очередности проезда перекрестков.

"Согласно статистике аварийности, за 10 месяцев текущего года на российских дорогах зарегистрировано свыше 110 тыс. дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими людьми. Из них 96 387 ДТП, или 87,6%, произошло по причине нарушения ПДД водителями", - сказал собеседник агентства.

В Госавтоинспекции отметили, что наибольшее количество таких ДТП было спровоцировано нарушением водителями скоростного режима (п. 10.1 ПДД). "С начала года на дорогах страны произошло 19 437 ДТП по причине несоответствия скорости конкретным условиям движения", - отметили в ведомстве. Там напомнили, что согласно п. 10.1. ПДД, водитель должен выбирать скорость в пределах установленных ограничений, но при этом учитывать конкретные дорожные условия - состояние транспортного средства, дорожного покрытия, видимость в направлении движения, метеорологических условия и прочее. "Правильный выбор скоростного режима - важнейшее условие безопасности", - подчеркнули в российской Госавтоинспекции.

Другой распространенной причиной ДТП по вине водителей стало нарушение правил проезда перекрестков. Всего за 10 месяцев зарегистрировано 19 283 таких автоаварий. Как отметили в Госавтоинспекции, большая их часть происходит на нерегулируемых перекрестках.

Выезд на встречную полосу

В Госавтоинспекции рассказали, что выезд на полосу встречного движения также остается одной из самых распространенных причин аварийности с тяжелыми последствиями, несмотря на то, что по результатам прошлого года удалось снизить количество таких автоаварий. "За прошедшие 10 месяцев зарегистрировано 8 652 ДТП, спровоцированных выездом на полосу встречного движения. Этот вид автоаварий характеризуется наибольшей тяжестью последствий. При этом свыше 74% таких ДТП происходят в местах, где обгон разрешен", - добавили в ведомстве.

Федеральным проектом "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги" профилактике ДТП на полосе встречного движения уделяется особое внимание. Но многое зависит от самих водителей. "Будьте внимательны и осторожны. Это особенно важно сейчас - в условиях сокращения светового дня и ухудшения метеорологической обстановки лучше воздержаться от опасных маневров, тем более недопустимо совершать их в нарушение ПДД и в тех случаях, когда в салоне автомобиля находятся дети-пассажиры, перевозить которых необходимо с соблюдением всех действующих требований безопасности", - призвали в российской Госавтоинспекции.

Кроме того, там напомнили, что выезд на полосу встречного движения в нарушение ПДД во время обгона наказывается штрафом в размере 5 тыс. рублей или лишением водительских прав на срок до полугода. При повторном в течение года нарушении применяется наказание в виде лишения прав сроком на один год, а при третьем наступает уголовная ответственность по ст. 264.2 УК РФ. Данная норма действует с 10 января 2022 года.

"Позитивная динамика состояния безопасности дорожного движения возможна лишь при условии неукоснительного соблюдения ПДД всеми участниками движения. Помните об этом и ни при каких обстоятельствах не ставьте под угрозу свою жизнь и жизнь соседей по дороге", - заключили в российской Госавтоинспекции.